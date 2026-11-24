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La Tortilla Española protagonista en ESENGRA
Durante la mañana de hoy se celebró el concurso de tortilla española en la ESENGRA con una gran participación : en imágenes
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Concurso de Tortilla Española en la Esengra
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Daniel Alexandre
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