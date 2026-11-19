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Felipe VI en Ferrol: las mejores imágenes de la visita del rey al Tercio Norte
El monarca estuvo este jueves en el Cuartel de Dolores de Infantería de Marina y previamente en el polvorín de Mougá
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Felipe VI en el Cuartel de Dolores (Ferrol)
Juan Rey-Cabarcos
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