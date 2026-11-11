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Diario de Ferrol

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Galerías

Las imágenes de las multitudinarias manifestaciones  de la huelga general del 11N en Ferrol

La primera de ellas, convocada por CCOO y UGT, mientras que la segunda fue la de la CIG y CGT

Jorge Meis
Jorge Meis
11/11/2026 14:58
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis
Huelga General Folga Xeral 11N
1.
Huelga General Folga Xeral 11N
Huelga General Folga Xeral 11N
Jorge Meis

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