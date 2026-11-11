Galerías
Las imágenes de la manifestación de la Plataforma Vivenda Xa! en Ferrol por la huelga del 11N
La convocatoria, menos numerosa que las de la mañana, reunió a más de 2.000 personas en la ciudad
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis