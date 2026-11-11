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Diario de Ferrol

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Las imágenes de la manifestación de la Plataforma Vivenda Xa! en Ferrol por la huelga del 11N

La convocatoria, menos numerosa que las de la mañana, reunió a más de 2.000 personas en la ciudad

Jorge Meis
Jorge Meis
11/11/2026 19:52
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis
Huelga General 11N Sindicato de la Vivienda
1.
Manifestación en Ferrol de la Plataforma Vivenda Xa! el 11N
Jorge Meis

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