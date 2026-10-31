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Las imágenes del Racing de Ferrol contra la Ponferradina

El cuadro verde no pasa del empate pese a crear numerosas ocasiones

Jorge Meis
Jorge Meis
31/10/2026 22:37
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