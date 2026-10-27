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Buena proa, 'Roger de Lauria': las mejores imágenes de la botadura de la F-112 en Navantia Ferrol
La fragata 'Roger de Lauria', la F-112, ya surca la ría de Ferrol; así fue la botadura en la tarde de este martes en el astillero ferrolano
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre