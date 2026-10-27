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Diario de Ferrol

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Buena proa, 'Roger de Lauria': las mejores imágenes de la botadura de la F-112 en Navantia Ferrol

La fragata 'Roger de Lauria', la F-112, ya surca la ría de Ferrol; así fue la botadura en la tarde de este martes en el astillero ferrolano

Daniel Alexandre
Daniel Alexandre
27/10/2026 18:30
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
1.
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
Daniel Alexandre

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