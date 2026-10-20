Galerías
La Fragata Álvaro de Bazán llega a Ferrol en imágenes
Tras seis meses de navegación la F-101 Álvaro de Bazán regresa a casa
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre