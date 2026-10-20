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Diario de Ferrol

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La Fragata Álvaro de Bazán llega a Ferrol en imágenes

Tras seis meses de navegación la F-101 Álvaro de Bazán regresa a casa

Daniel Alexandre
Daniel Alexandre
20/10/2026 19:47
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
1.
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Arsenal llegada de la F 101 Álvaro de Bazán
Daniel Alexandre

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