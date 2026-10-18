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Diario de Ferrol

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Las imágenes de la limpieza de la playa de O Raso en Ares

Llevada a cabo por la Asociación Instructiva de Caamouco en colaboración con Adega

Jorge Meis
Jorge Meis
18/10/2026 14:25
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
1.
Limpieza playa O Raso `por la Agrupación Instructiva de Camouco
Limpieza de la playa O Raso por la Agrupación Instructiva de Camouco en colaboración con Adega
Jorge Meis

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