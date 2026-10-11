Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

A Malata, un estadio en obras: las imágenes del avance de la instalación de la cubierta del estadio de Ferrol

La concejala de Urbanismo, Blanca García, y el responsable de edificación de Ogmios, Arturo Sobrino, guían a Diario de Ferrol por los entresijos de una de las obras más demandadas de la ciudad

Jorge Meis
Jorge Meis
11/10/2026 04:30
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
estadio de A Malata, reportaje con concejala de Urbanismo sobre las obras
1.
Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis

Lo más leído