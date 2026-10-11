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A Malata, un estadio en obras: las imágenes del avance de la instalación de la cubierta del estadio de Ferrol
La concejala de Urbanismo, Blanca García, y el responsable de edificación de Ogmios, Arturo Sobrino, guían a Diario de Ferrol por los entresijos de una de las obras más demandadas de la ciudad
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Así avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata
Jorge Meis
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