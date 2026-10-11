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Diario de Ferrol

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Galerías

Las Fuerzas Armadas abren sus puertas en Ferrol: las mejores imágenes de las visitas por la Fiesta Nacional

Con motivo de la celebración del  Día de la Fiesta Nacional las diferentes unidades militares de Ferrol muestran sus capacidades a la ciudadanía 

Daniel Alexandre
Daniel Alexandre
11/10/2026 14:20
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
1.
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Arsenal día de puertas abiertas visita a la Fragata Méndez Núñez y Patrullero Arnoméndi
Daniel Alexandre
Museo Naval día de puertas abiertas
1.
Museo Naval día de puertas abiertas
Museo Naval día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Museo Naval día de puertas abiertas
1.
Museo Naval día de puertas abiertas
Museo Naval día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Museo Naval día de puertas abiertas
1.
Museo Naval día de puertas abiertas
Museo Naval día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Museo Naval día de puertas abiertas
1.
Museo Naval día de puertas abiertas
Museo Naval día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Museo Naval día de puertas abiertas
1.
Museo Naval día de puertas abiertas
Museo Naval día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Museo Naval día de puertas abiertas
1.
Museo Naval día de puertas abiertas
Museo Naval día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Museo Naval día de puertas abiertas
1.
Museo Naval día de puertas abiertas
Museo Naval día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Museo Naval día de puertas abiertas
1.
Museo Naval día de puertas abiertas
Museo Naval día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Museo Naval día de puertas abiertas
1.
Museo Naval día de puertas abiertas
Museo Naval día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Museo Naval día de puertas abiertas
1.
Museo Naval día de puertas abiertas
Museo Naval día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Museo Naval día de puertas abiertas
1.
Museo Naval día de puertas abiertas
Museo Naval día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Museo Naval día de puertas abiertas
1.
Museo Naval día de puertas abiertas
Museo Naval día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Museo Naval día de puertas abiertas
1.
Museo Naval día de puertas abiertas
Museo Naval día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Museo Naval día de puertas abiertas
1.
Museo Naval día de puertas abiertas
Museo Naval día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Tercio Norte día de puertas abiertas
1.
Tercio Norte día de puertas abiertas
Tercio Norte día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Tercio Norte día de puertas abiertas
1.
Tercio Norte día de puertas abiertas
Tercio Norte día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Tercio Norte día de puertas abiertas
1.
Tercio Norte día de puertas abiertas
Tercio Norte día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Tercio Norte día de puertas abiertas
1.
Tercio Norte día de puertas abiertas
Tercio Norte día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Tercio Norte día de puertas abiertas
1.
Tercio Norte día de puertas abiertas
Tercio Norte día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Tercio Norte día de puertas abiertas
1.
Tercio Norte día de puertas abiertas
Tercio Norte día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Tercio Norte día de puertas abiertas
1.
Tercio Norte día de puertas abiertas
Tercio Norte día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Tercio Norte día de puertas abiertas
1.
Tercio Norte día de puertas abiertas
Tercio Norte día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Tercio Norte día de puertas abiertas
1.
Tercio Norte día de puertas abiertas
Tercio Norte día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Tercio Norte día de puertas abiertas
1.
Tercio Norte día de puertas abiertas
Tercio Norte día de puertas abiertas
Daniel Alexandre
Tercio Norte día de puertas abiertas
1.
Tercio Norte día de puertas abiertas
Tercio Norte día de puertas abiertas
Daniel Alexandre

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