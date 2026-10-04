Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Sufrido estreno para el Baxi Ferrol, en imágenes

El equipo ferrolano doblego al Araski en un duelo con muchas alternativas

Jorge Meis
Jorge Meis
04/10/2026 20:04
Shaw volando en A Malata
1.
baxi araski
Shaw volando en A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
1.
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
Jorge Meis

Lo más leído