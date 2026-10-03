Galerías
La victoria del Racing en el derbi, en imágenes
El equipo ferrolano derrotó con autoridad al Pontevedra (2-0)
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis