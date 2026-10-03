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Diario de Ferrol

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Galerías

La victoria del Racing en el derbi, en imágenes

El equipo ferrolano derrotó con autoridad al Pontevedra (2-0)

Jorge Meis
Jorge Meis
03/10/2026 20:10
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
1.
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis

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