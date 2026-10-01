Galerías
El Baxi, a Europa: las mejores imágenes del triunfo en A Malata ante el Beroe
Las ferrolanas vencieron con un contundente 85-58 a las búlgaras
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Beroe-Baxi Ferrol
El Baxi cimentó su victoria a través de la defensa
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis