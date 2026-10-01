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Diario de Ferrol

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Galerías

El Baxi, a Europa: las mejores imágenes del triunfo en A Malata ante el Beroe

Las ferrolanas vencieron con un contundente 85-58 a las búlgaras

Jorge Meis
Jorge Meis
01/10/2026 22:39
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
El Baxi cimentó su victoria a través de la defensa
1.
Beroe-Baxi Ferrol
El Baxi cimentó su victoria a través de la defensa
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
1.
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Jorge Meis

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