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Subida a San Miguel de Breamo
Un año más los fieles se reúnen en San Miguel de Breamo y pasan bajo el santo
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Breamo
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Daniel Alexandre
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