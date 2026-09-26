Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Concierto de homenaje a Álvaro Lamas: las mejores imágenes del tributo en Ferrol

Músicos y amigos se reunieron este sábado en el Cantón para recordar al maestro de la 'steel guitar'

Daniel Alexandre
Daniel Alexandre
26/09/2026 23:01
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
1.
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Cantón homenaje a Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
1.
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Cantón concierto homenaje Álvaro Lamas
Daniel Alexandre

Lo más leído