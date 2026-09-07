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Las imágenes de la toma de posesión  del Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada

Jorge Meis
Jorge Meis
07/09/2026 14:12
Toma de posesión del General de Brigada Adolfo Morales como Comandate de la Fuerza de Protección de ArmadaEsengra
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Toma de posesión del General de Brigada Adolfo Morales como Comandate de la Fuerza de Protección de Armada
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