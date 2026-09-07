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Las imágenes de la toma de posesión del Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada
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Toma de posesión del General de Brigada Adolfo Morales como Comandate de la Fuerza de Protección de Armada
Toma de posesión del General de Brigada Adolfo Morales como Comandate de la Fuerza de Protección de ArmadaEsengra
Jorge Meis
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Toma de posesión del General de Brigada Adolfo Morales como Comandate de la Fuerza de Protección de Armada
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