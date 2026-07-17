Galerías
Las imágenes del Día del Carmen en Ferrol: alegría y devoción surcan la ría
Con la procesión marítima de este jueves culminan dos jornadas de celebraciones en la ciudad naval
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol051
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol052
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol053
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol054
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol055
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol056
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol057
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol058
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol059
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol061
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol064
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol066
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol067
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol068
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol069
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol070
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol072
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol073
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol074
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol075
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol076
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol077
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol078
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol079
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol080
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol082
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol084
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol085
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol086
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol087
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol089
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol090
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol094
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol095
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol096
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol097
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol100
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol101
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol103
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol102
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol104
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol105
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol106
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol111
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol113
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol114
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol115
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol116
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol117
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol118
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol119
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol122
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol123
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol124
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol126
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol128
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol129
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol130
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol132
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol131
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol134
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol136
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol137
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol140
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol143
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol145
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol146
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol147
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol148
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol149
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol150
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol151
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol152
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol153
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol155
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol156
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol154
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol157
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol159
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol160
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre
1.
Procesión del Carmen Ferrol161
Procesión del Carmen Ferrol
Daniel Alexandre