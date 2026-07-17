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Diario de Ferrol

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Galerías

El primer 'gastromercado' de Ferrol está casi listo: un paseo en imágenes por la nueva Pescadería de Ucha

El alcalde visitó este viernes las obras, que finalizarán la semana próxima

Emilio Cortizas
Emilio Cortizas
17/07/2026 15:03
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS

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