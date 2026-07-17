Galerías
El primer 'gastromercado' de Ferrol está casi listo: un paseo en imágenes por la nueva Pescadería de Ucha
El alcalde visitó este viernes las obras, que finalizarán la semana próxima
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS
1.
Pescadería de Ucha
El Alcalde visita nave pescadería de Ucha
EMILIO CORTIZAS