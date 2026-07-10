Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Las imágenes de la inauguración del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira

Arranque oficial del festival más emblemático de las comarcas, que vuelve a llenar la villa con miles de 'folkies'

Emilio Cortizas
Emilio Cortizas
10/07/2026 10:47
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
Festival de Ortigueira 2026
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS

Lo más leído