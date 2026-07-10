Galerías
Las imágenes de la inauguración del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira
Arranque oficial del festival más emblemático de las comarcas, que vuelve a llenar la villa con miles de 'folkies'
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS
1.
Festival de Ortigueira 2026
Festival de Ortigueira 2026
EMILIO CORTIZAS