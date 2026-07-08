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Las imágenes del desembarco de SAIC en el puerto exterior de Caneliñas

El buque 'Angi Forever' atracó en la mañana de este miércoles en el puerto exterior de Ferrol con 700 coches de la marca china SAIC

Daniel Alexandre
Daniel Alexandre
08/07/2026 10:59
Puerto Exterior el buque Anji Forever descarga los primeros coches SAIC
1.
Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
Daniel Alexandre
Puerto Exterior el buque Anji Forever descarga los primeros coches SAIC
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Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
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Puerto Exterior el buque Anji Forever descarga los primeros coches SAIC
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Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
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Puerto Exterior el buque Anji Forever descarga los primeros coches SAIC
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Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
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Puerto Exterior el buque Anji Forever descarga los primeros coches SAIC
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Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
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Puerto Exterior el buque Anji Forever descarga los primeros coches SAIC
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Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
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Puerto Exterior el buque Anji Forever descarga los primeros coches SAIC
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Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
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Puerto Exterior el buque Anji Forever descarga los primeros coches SAIC
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Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
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Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
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Puerto Exterior el buque Anji Forever descarga los primeros coches SAIC
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Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
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Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
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Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
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Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
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Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
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Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
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Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
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Puerto Exterior el buque Anji Forever descarga los primeros coches SAIC
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Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
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