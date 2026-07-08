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Las imágenes del desembarco de SAIC en el puerto exterior de Caneliñas
El buque 'Angi Forever' atracó en la mañana de este miércoles en el puerto exterior de Ferrol con 700 coches de la marca china SAIC
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Primer desembarco en Ferrol de los coches de SAIC
Daniel Alexandre
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