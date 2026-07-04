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Diario de Ferrol

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Las imágenes de la salida de la caminata solidaria de la Cruz Roja en Ferrol

Este viernes salieron de la Praza Vella dos grupos para cubrir diferentes distancias y regresar al punto de partida.

Daniel Alexandre
Daniel Alexandre
04/07/2026 12:18
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
Praza Vella Pegadas de Ouro
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre

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