Galerías
Las imágenes de la salida de la caminata solidaria de la Cruz Roja en Ferrol
Este viernes salieron de la Praza Vella dos grupos para cubrir diferentes distancias y regresar al punto de partida.
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre
1.
Salida de la caminata desde la Praza Vella
Daniel Alexandre