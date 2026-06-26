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As imaxes da  entrega de premios do certame literario Carmela Loureiro  

Auditorio centro cultural Torrente Ballester

Jorge Meis
Jorge Meis
26/06/2026 21:42
entrega de premios do certame literario Carmela Loureiro Auditorio centro cultural Torrente Ballester
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