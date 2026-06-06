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Diario de Ferrol

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Galerías

El Arsenal de Ferrol se muestra con orgullo : las mejores imágenes

La F-104 Méndez Núñez fue la visitada durante todo el día por la ciudadanía 

Daniel Alexandre
Daniel Alexandre
06/06/2026 19:16
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez009
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez015
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez020
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez019
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez018
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez010
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez012
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez017
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez016
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez033
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez032
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez029
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez034
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez021
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez023
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez024
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez026
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez027
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez025
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez037
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez036
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez035
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez045
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez044
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez043
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez040
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez048
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez052
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez062
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez059
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez053
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez057
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez055
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez056
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez058
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez076
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez063
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez064
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez066
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez068
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez072
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez075
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez065
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez081
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez090
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez080
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez084
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
1.
Méndez Núñez086
Arsenal de Ferrol Día de puertas abiertas visita a la fragata Méndez Núñez
Daniel Alexandre

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