Galerías
Las anclas, el patrimonio "olvidado" de Ferrol
Un paseo por la colección del Museo Naval, la mejor del mundo, y algunas ubicadas fuera de recintos militares
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Anclas en el Museo Naval de Ferrol
Jorge Meis
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Anclas en el Museo Naval de Ferrol
El gran tamaño de la 'American Navy' se admira mejor cuando se compara con otras
Jorge Meis
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Anclas del Museo Naval
Jorge Meis
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Anclas en las maquetas del Museo Naval
Jorge Meis
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Anclas en las maquetas del Museo Naval
Jorge Meis
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Anclas del Museo Naval
El ancla ‘American Navy’ que habían comprado para el ‘Príncipe de Asturias’ y finalmente no era compatible
Jorge Meis
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Anclas del Museo Naval de Ferrol
Detalle del arganeo
Jorge Meis
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Anclas del Museo Naval de Ferrol
Apoyadas sobre piedras de cantería del Arsenal, están en la plaza de Herrerías
Jorge Meis
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Anclas del Museo Naval de Ferrol
Una más pequeña, en la exposición interior
Jorge Meis
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Anclas del Museo Naval de Ferrol
Jorge Meis
1.
Anclas del Museo Naval de Ferrol
Las partes de una de ellas están nombradas en el interior de las instalaciones
Jorge Meis
1.
Anclas del Museo Naval de Ferrol
Jorge Meis
1.
Anclas del Museo Naval de Ferrol
Jorge Meis
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Anclas del Museo Naval de Ferrol
El áncora más antigua del Museo, que data de la Edad Media y fue hallada en Mugardos
Jorge Meis
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Anclas del Museo Naval de Ferrol
Una de las anclas que atesora únicamente la colección de Ferrol
Jorge Meis
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Anclas del Museo Naval de Ferrol
El 'Pasillo de Anclas' está ahora cerrado al público por las obras en el edificio anexo
Jorge Meis
1.
Anclas del Museo Naval de Ferrol
Jorge Meis
1.
Anclas del Museo Naval de Ferrol
Jorge Meis
1.
Anclas del Museo Naval de Ferrol
Jorge Meis
1.
Anclas del Museo Naval de Ferrol
Jorge Meis
1.
Anclas del Museo Naval de Ferrol
Jorge Meis
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Anclas del Museo Naval de Ferrol
Una del tipo 'Almirantazgo Inglés'
Jorge Meis
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Anclas del Museo Naval de Ferrol
Jorge Meis
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Anclas del Museo Naval de Ferrol
Jorge Meis
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Anclas en la ciudad
El ancla que está ubicada en la plaza de Amboage
Jorge Meis
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Anclas en la ciudad
La entrada de Taxonera de Navantia está custodiada por dos anclas
Jorge Meis