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O Voto de Chanteiro  en imágenes

Buen tiempo y empanada acompañan en la Romaría de O Voto de Chanteiro

Daniel Alexandre
Daniel Alexandre
26/05/2026 14:49
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