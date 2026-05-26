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O Voto de Chanteiro en imágenes
Buen tiempo y empanada acompañan en la Romaría de O Voto de Chanteiro
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Romería O Voto004
Chanteiro Romería do Voto
Daniel Alexandre
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Chanteiro Romería do Voto
Daniel Alexandre
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Chanteiro Romería do Voto
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Romería O Voto023
Chanteiro Romería do Voto
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