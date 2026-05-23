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50 Aniversario CPI Virxe da Cela, en imágenes

Monfero celebra el medio siglo de vida de su colegio con una comida popular y música en directo

Daniel Alexandre
Daniel Alexandre
23/05/2026 18:00
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