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Las imágenes de una nueva protesta civil de Defensa por la equiparación salarial

El colectivo se está manifestando este miércoles por las calles de Ferrol

Jorge Meis
Jorge Meis
20/05/2026 11:48
Manifestación persoal civil de Defensa
1.
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