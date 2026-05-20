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Las imágenes de una nueva protesta civil de Defensa por la equiparación salarial
El colectivo se está manifestando este miércoles por las calles de Ferrol
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Manifestación persoal civil de Defensa
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Jorge Meis
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