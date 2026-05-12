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La Fragata Álvaro de Bazán deja Ferrol dirección al Pacífico

La F-101 Álvaro de Bazán parte de la base A Graña para integrarse en los ejercicios multinacionales RIMPAC y PAC DRAGON - 26 

Daniel Alexandre
Daniel Alexandre
12/05/2026 20:25
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