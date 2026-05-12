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La Fragata Álvaro de Bazán deja Ferrol dirección al Pacífico
La F-101 Álvaro de Bazán parte de la base A Graña para integrarse en los ejercicios multinacionales RIMPAC y PAC DRAGON - 26
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Alvaro de Bazan despedida085
Base Naval de A Graña despedida de la Alvaro de Bazan F 101
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