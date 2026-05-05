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Las imágenes de la exhibición de la Guardia Civil en Pontedeume
Las imágenes de la exhibición de la Guardia Civil en Pontedeume
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Pontedeume. Pabellón da Casqueira hay exhibición de medios de la Guardia Civil
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Jorge Meis
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