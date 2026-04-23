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Feira do 23 de Abril en Moeche: as mellores imaxes dunha xornada cos cabalos como protagonistas
Moeche volveu encherse de público e cabalos este xoves da man da súa cita máis multitudinaria do ano
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Feira do Cabalo de Moeche
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Jorge Meis
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