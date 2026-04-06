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Lunes de Chamorro 2026: las mejores imágenes de la romería a la que va todo Ferrol
Una calurosa jornada la de este Lunes de Pascua, con una afluencia masiva de gente a la ermita de Nosa Señora do Nordés
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Romería de Chamorro
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Jorge Meis
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Chamorro 2026
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