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Lunes de Chamorro 2026: las mejores imágenes de la romería a la que va todo Ferrol

Una calurosa jornada la de este Lunes de Pascua, con una afluencia masiva de gente a la ermita de Nosa Señora do Nordés

Jorge Meis
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06/04/2026 20:35
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