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Las imágenes de la procesión Virgen de la Soledad Semana Santa Ferrol 2026
Con salida en la capilla de la Orden Tercera, es el último palio de la Semana Santa de Ferrol
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
Jorge Meis
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2029
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Martín Barreiro
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2034
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2035
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2036
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2039
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2040
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2044
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2027
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2046
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2045
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2043
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2042
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2038
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2037
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2033
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2032
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2031
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2028
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Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2030
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