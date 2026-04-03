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Las imágenes de la procesión Virgen de la Soledad Semana Santa Ferrol 2026

Con salida en la capilla de la Orden Tercera, es el último palio de la Semana Santa de Ferrol

Jorge Meis
Jorge Meis y Martín Barreiro
03/04/2026 22:42
Procesión Virgen de la Soledad Semana Santa 2026
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