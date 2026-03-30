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Procesión del Cristo Rey y Amargura de Dolores 2026 : las mejores imágenes

Las Imágenes salieron del corralón de Dolores ante la mirada de los fieles 

Daniel Alexandre
Daniel Alexandre
30/03/2026 22:56
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