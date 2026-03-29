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Procesión del Ecce Homo 2026: las mejores imágenes

El cortejo, organizado por la Cofradía de la Soledad, salió este Domingo de Ramos de la Orden Tercera

Daniel Alexandre
Daniel Alexandre
29/03/2026 21:19
Procesión del ECCE HOMO
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Ecce Homo
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Procesión del ECCE HOMO
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Ecce Homo
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Ecce Homo
Ofrenda floral a Alfredo Martín
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Ofrenda floral a Alfredo Martín
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