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Domingo de Ramos 2026: las imágenes del arranque de la Semana Santa de Ferrol

La Cofradía de Dolores organiza la procesión de la 'Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén', que comienza con la bendición de ramos en Amboage

Daniel Alexandre
Daniel Alexandre
29/03/2026 14:47
Plaza de Amboage bendición de Ramos y procesión
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Domingo de Ramos 2026
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