Domingo de Ramos 2026: las imágenes del arranque de la Semana Santa de Ferrol

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La Cofradía de Dolores organiza la procesión de la 'Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén', que comienza con la bendición de ramos en Amboage
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