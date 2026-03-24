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Las imágenes del traslado de Cristo Rey

Semana Santa Ferrol 2026

Jorge Meis
Jorge Meis y Martín Barreiro
24/03/2026 18:56
Traslado de Cristo Rey a la iglesia de Dolores
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Jorge Meis
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