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Las Imágenes del acto Presentación Restauración del Manto de la Virgen de los Dolores

 Igrexa Nuestra Señora de los Dolores, Ferrol

Jorge Meis
Jorge Meis y Martín Barreiro
23/03/2026 21:07
Acto Presentación Restauración del Manto de la Virgen de los Dolores, Igrexa Nuestra Señora de los Dolores
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Acto Presentación Restauración del Manto de la Virgen de los Dolores, Igrexa Nuestra Señora de los Dolores
Acto Presentación Restauración del Manto de la Virgen de los Dolores, Igrexa Nuestra Señora de los Dolores
Martín Barreiro
Acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
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acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
Acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
Jorge Meis
Acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
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acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
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acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
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Jorge Meis
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