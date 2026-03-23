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Las Imágenes del acto Presentación Restauración del Manto de la Virgen de los Dolores
Igrexa Nuestra Señora de los Dolores, Ferrol
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Acto Presentación Restauración del Manto de la Virgen de los Dolores, Igrexa Nuestra Señora de los Dolores
Acto Presentación Restauración del Manto de la Virgen de los Dolores, Igrexa Nuestra Señora de los Dolores
Martín Barreiro
1.
acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
Acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
Jorge Meis
1.
acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
Acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
Jorge Meis
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acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
Acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
Jorge Meis
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acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
Acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
Jorge Meis
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Acto Presentación Restauración del Manto de la Virgen de los Dolores, Igrexa Nuestra Señora de los Dolores
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Martín Barreiro
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Acto Presentación Restauración del Manto de la Virgen de los Dolores, Igrexa Nuestra Señora de los Dolores
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Martín Barreiro
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Acto Presentación Restauración del Manto de la Virgen de los Dolores, Igrexa Nuestra Señora de los Dolores
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Martín Barreiro
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acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
Acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
Jorge Meis
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acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
Acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
Jorge Meis
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Acto Presentación Restauración del Manto de la Virgen de los Dolores, Igrexa Nuestra Señora de los Dolores
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Martín Barreiro
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Acto Presentación Restauración del Manto de la Virgen de los Dolores, Igrexa Nuestra Señora de los Dolores
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Martín Barreiro
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Acto Presentación Restauración del Manto de la Virgen de los Dolores, Igrexa Nuestra Señora de los Dolores
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Martín Barreiro
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Acto Presentación Restauración del Manto de la Virgen de los Dolores, Igrexa Nuestra Señora de los Dolores
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Martín Barreiro
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acto de presentación da restauración do Manto de la Virgen de los Dolores
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Jorge Meis
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Acto Presentación Restauración del Manto de la Virgen de los Dolores, Igrexa Nuestra Señora de los Dolores
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Martín Barreiro
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Martín Barreiro
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Martín Barreiro
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Martín Barreiro
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Martín Barreiro