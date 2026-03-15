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Viacrucis del Cristo de la Misericordia: las imágenes de la procesión que culminó el Quinario

El titular de la Cofradía de Dolores recorrió este sábado las calles del barrio de A Magdalena

Daniel Alexandre
Daniel Alexandre y Martín Barreiro
15/03/2026 13:31
Quinario de Cristo la misericordía
1.
Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
Daniel Alexandre
Quinario de Cristo la misericordía
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Cristo de la misericordía020
Quinario de Cristo la misericordía
Daniel Alexandre
Quinario de Cristo la misericordía
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
Daniel Alexandre
Quinario de Cristo la misericordía
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
Daniel Alexandre
Quinario de Cristo la misericordía
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
Daniel Alexandre
Quinario de Cristo la misericordía
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
Daniel Alexandre
Procesión Quinario del Cristo, Iglesia Dolores
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
Martín Barreiro
Procesión Quinario del Cristo, Iglesia Dolores
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
Martín Barreiro
Procesión Quinario del Cristo, Iglesia Dolores
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
Martín Barreiro
Procesión Quinario del Cristo, Iglesia Dolores
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
Martín Barreiro
Procesión Quinario del Cristo, Iglesia Dolores
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
Martín Barreiro
Quinario de Cristo la misericordía
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
Daniel Alexandre
Quinario de Cristo la misericordía
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
Daniel Alexandre
Quinario de Cristo la misericordía
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
Daniel Alexandre
Quinario de Cristo la misericordía
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
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Quinario de Cristo la misericordía
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
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Quinario de Cristo la misericordía
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
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Quinario de Cristo la misericordía
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
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Quinario de Cristo la misericordía
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
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Quinario de Cristo la misericordía
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
Daniel Alexandre
Quinario de Cristo la misericordía
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
Daniel Alexandre
Quinario de Cristo la misericordía
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
Daniel Alexandre
Procesión Quinario del Cristo, Iglesia Dolores
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Fin del Quinario del Cristo de la Misericordia
Martín Barreiro

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