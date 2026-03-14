Galerías
Un año más la First Lego League llega a Esteiro
La Universidad naval se llena de ingenio y juventud con la celebración de la First Lego League en sus instalaciones ,la jornada en imágenes
1.
First Lego League002
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League003
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League005
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League007
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League008
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League009
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League013
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League011
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League014
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League018
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League016
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League017
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League019
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League027
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League020
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League021
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League023
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League022
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League024
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League025
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League026
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League029
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League033
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League028
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League030
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League031
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League036
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League035
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League034
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League037
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League038
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League039
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League040
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre
1.
First Lego League041
Campus de Esteiro First Lego League
Daniel Alexandre