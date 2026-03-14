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Un año más la First Lego League llega a Esteiro

La Universidad naval se llena de ingenio y juventud con la celebración de la First Lego League en sus instalaciones ,la jornada en imágenes  

Daniel Alexandre
Daniel Alexandre
14/03/2026 13:16
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