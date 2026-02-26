Galerías
"Todos con Polo": las imágenes de la multitudinaria concentración en apoyo a los Bomberos de Ferrol y las víctimas del incendio
La concentración tuvo lugar en la plaza de Armas este jueves, desde las 18.00 horas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas
1.
Concentración bomberos en Armas
Concentración bomberos en Armas
Emilio Cortizas