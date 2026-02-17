Galerías
Los ríos desbordan en Neda, Fene, Mugardos y Narón: las imágenes de una jornada de alerta
La jornada de este lunes estuvo marcada por las inundaciones y las alarmas hasta en siete municipios de Ferrolterra
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Parque Freixeiro
Inundaciones en Parque Freixeiro
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Parque Freixeiro
Río Freixeiro (Narón)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Parque Freixeiro
Río Freixeiro (Narón)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Parque Freixeiro
Río Freixeiro (Narón)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en O Seixo
Río Baa (Mugardos)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en O Seixo
Río Baa (Mugardos)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en O Seixo
Río Baa (Mugardos)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en O Seixo
Río Baa (Mugardos)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en O Seixo
Río Baa (Mugardos)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Perlío
Río Cádavo (Fene)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Perlío
Río Cádavo (Fene)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Perlío
Río Cádavo (Fene)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Perlío
Río Cádavo (Fene)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Perlío
Río Cádavo (Fene)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Perlío
Río Cádavo (Fene)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Perlío
Río Cádavo (Fene)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Perlío
Río Cádavo (Fene)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Perlío
Río Cádavo (Fene)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Belelle (Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
1.
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas