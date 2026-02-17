Mi cuenta

Galerías

Los ríos desbordan en Neda, Fene, Mugardos y Narón: las imágenes de una jornada de alerta

La jornada de este lunes estuvo marcada por las inundaciones y las alarmas hasta en siete municipios de Ferrolterra

Emilio Cortizas
Emilio Cortizas
17/02/2026 12:47
Inundaciones en Neda
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
Inundaciones en Neda
Inundaciones en Neda
Río Basteiro (As Augas - Santa María)
Emilio Cortizas
Inundaciones en Neda
Inundaciones en Neda
Río Belelle (Santa María)
Emilio Cortizas
