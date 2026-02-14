Galerías
Entroido en Neda 2026: as imaxes do arranque do Carnaval na comarca
Neda foi a primeira vila de Ferrolterra en convocar desfile de comparse que, finalmente, tivo que facerse a cuberto pola choiva
1.
Festa de Entroido en Neda
Daniel Alexandre
