Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Las imágenes de la gran victoria del Baxi Ferrol contra Cadí La Seu

Hasta los últimos segundos no se definió el equipo ganador

Emilio Cortizas
Emilio Cortizas
31/01/2026 21:48
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
1.
Baxi Ferrol
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
Emilio Cortizas

Lo más leído

Te puede interesar

manifestación de apoio a Bruno Lopes

"Galiza con Palestina" e con Bruno Lopes: as imaxes da manifestación en apoio ao activista ferrolán
Jorge Meis
Racing de Ferrol-Arenteiro

Las imágenes del Racing de Ferrol contra el Arenteiro
Jorge Meis
Alba Sánchez-Ramos se eleva para tratar de anotar

Las imágenes del partido entre el Baxi Uni Ferrol y el Jairis
Daniel Alexandre
Racing de Ferrol-Bilbao Athletic

Las imágenes del Racing de Ferrol contra el Bilbao Athletic
Jorge Meis