Galerías

"Galiza con Palestina" e con Bruno Lopes: as imaxes da manifestación en apoio ao activista ferrolán

As rúas de Ferrol acolleron este domingo a celebración dunha manifestación en solidariedade con Lopes, acusado de "antisemitismo"

Jorge Meis
Jorge Meis
25/01/2026 18:24
manifestación de apoio a Bruno Lopes
1.
Manifestación en apoio a Bruno Lopes
Jorge Meis
