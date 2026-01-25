Galerías
"Galiza con Palestina" e con Bruno Lopes: as imaxes da manifestación en apoio ao activista ferrolán
As rúas de Ferrol acolleron este domingo a celebración dunha manifestación en solidariedade con Lopes, acusado de "antisemitismo"
1.
Manifestación en apoio a Bruno Lopes
Jorge Meis
