Galerías
Las imágenes de San Xiao 2026: Ferrol rinde homenaje a su historia
La jornada matutina de San Xiao en Ferrol se desarrolló en la firma en el Libro de Oro, la misa y el acto institucional en el Jofre
San Xiao 2026
Ovación a Esperanza Piñeiro como Ferrolá do Ano
San Xiao 2026
Rey Varela recibe a su homólogo lucense, Miguel Fernández Méndez
San Xiao 2026
José Martíñez, de O Parrulo, a su llegada al Salón de Recepciones del Palacio Municipal de Ferrol
San Xiao 2026
Saludos entre los presentes en el acto de firma
San Xiao 2026
La popular Elena Candia, concejala en Lugo, saluda a Rey Varela
San Xiao 2026
Teresa Valcarce y Anabel Bello antes de rubricar el Libro de Oro
San Xiao 2026
Esperanza Piñeiro dejando su impronta en el Libro de Oro
San Xiao 2026
La Ferrolá do Ano junto al resto de personas homenajeadas en este San Xiao
San Xiao 2026
Todos los grupos políticos acudieron a los actos de San Xiao, junto a ediles de Lugo
San Xiao 2026
La firma fue el primer acto del día del patrón ferrolano
San Xiao 2026
La felicidad de Esperanza Piñeiro al leer su dedicatoria en el Libro
San Xiao 2026
El hijo de Manuel Luaces se encargó de rubricar en memoria de su padre
San Xiao 2026
La viuda de Manuel Luaces y el hijo de ambos
San Xiao 2026
Los "parrulos" dejando su huella también por escrito
San Xiao 2026
José Martínez, 97 años de lucidez y trabajo, escribiendo sus palabras en el Libro de Oro
San Xiao 2026
El matrimonio se abrió camino en la hostelería y ahora ya son la tercera generación
San Xiao 2026
Celestina también acompañó con su trazo las palabras de su marido
San Xiao 2026
Su hijo, Julio, y sus dos nietos, Malena y Alberto, recogieron su testigo
San Xiao 2026
Celestina y José Martínez, fundadores de O Parrulo en 1958, firmando en el Libro de Oro de la ciudad
San Xiao 2026
Andrés Gabarres es uno de los artistas contemporáneos de mayor proyección
San Xiao 2026
Anabel Bello, historiadora, firmando en el Libro de Oro de la ciudad
San Xiao 2026
Valcarce viajó desde Washington a su Ferrol natal para recibir la insignia de Oro
San Xiao 2026
Muy emocionada, esta ferrolana en la diáspora puso palabras de agradecimiento en el Libro de Oro
San Xiao 2026
Aplauso a Teresa Valcarce Graciani
Misa de patrón en San Julián
El clero ferrolano participó en la eucaristía, presidida por el obispo Cadiñanos
Misa de patrón en San Julián
Autoridades civiles y militares acudieron al oficio religioso
Misa de patrón en San Julián
Sacerdotes diocesanos participando en la eucaristía en la concatedral
Misa de patrón en San Julián
El almirante y la senadora Verónica Casal, además del coronel del Tercio, fueron algunas de las autoridades invitadas
Misa de patrón en San Julián
El obispo Cadiñanos ofició la misa
Misa de patrón en San Julián
El burgalés cumplió un año más con la tradición de la ciudad
Misa de patrón en San Julián
La soprano Patricia Rodríguez dirigiendo el coro durante la eucaristía
Misa de patrón en San Julián
La concatedral albergó la ceremonia religiosa un año más
Misa de patrón en San Julián
Fernando García Cadiñanos y Antonio Basanta, párroco de San Julián
San Xiao 2026
Invitados a la gala en el patio de butacas
San Xiao 2026
Fernando Fraga y Sabela Ramil durante su actuación en el Jofre
San Xiao 2026
Fran Nogueira fue introduciendo a las personas homenajeadas dando pinceladas de su relación con la ciudad
San Xiao 2026
El actor ferrolano Fran Nogueira fue el encargado de conducir la gala en el Jofre
San Xiao 2026
Esperanza Piñeiro siendo condecorada como Ferrolá do Ano
San Xiao 2026
Una placa y un diploma completaron la entrega a los galardonados
San Xiao 2026
La historiadora tiene también un compromiso social que plasma en el Foro Cidadá polo Ferrocarril, del que se acordó en su discurso
San Xiao 2026
Aplauso para la homenajeada
San Xiao 2026
Piñeiro hizo de su discurso una carta de amor a Ferrol
San Xiao 2026
María Luaces recogiendo el reconocimiento para su padre
San Xiao 2026
Manuel Luaces fue uno de los padres del Campus Industrial
San Xiao 2026
Luaces empezó en Astano, pero en la Politécnica de Serantes capitaneó una fundación para impulsar el Campus
San Xiao 2026
María Luaces protagonizó un discurso muy emotivo y generoso también con quien peleó al lado de su padre por la Universidad en Ferrol
San Xiao 2026
Las fotografías de los homenajeados se proyectaron durante las intervenciones
San Xiao 2026
El actor ferrolano Fran Nogueira
San Xiao 2026
El pintor Andrés Gabarres recibiendo la insignia de Oro de manos del alcalde
San Xiao 2026
El artista Andrés Gabarres, todo un referente
San Xiao 2026
Gabarres tuvo una intervención muy poética en la que repasó sus duros inicios abriéndose camino
San Xiao 2026
Celestina llegando al escenario junto a su nieta
San Xiao 2026
Ella, con 90 años, y su marido con 97 fueron los homenajeados
San Xiao 2026
Un galardón a toda una vida entre fogones
San Xiao 2026
La mirada en el escenario del Jofre entre Celestina y Malena, de O Parrulo, abuela y nieta
San Xiao 2026
La saga familiar de O Parrulo
San Xiao 2026
La historiadora Anabel Bello Platas recibiendo la insignia de Rey Varela
San Xiao 2026
Bello quiso dedicar su discurso también a la vecindad de Viladóniga-Vilasanche
San Xiao 2026
Teresa Valcarce con su galardón por contribuir a la memoria histórica española en Estados Unidos
San Xiao 2026
Valcarce recibió también la insignia de Oro
San Xiao 2026
La ferrolana reivindicó la figura de Bernardo de Gálvez, fundamental en la independencia estadounidense
San Xiao 2026
Los dos regidores junto a Valcarce
San Xiao 2026
Intercambio de presentes entre los concellos hermanos de Ferrol y Lugo
San Xiao 2026
Discurso del alcalde de Lugo, Miguel Fernández Méndez
San Xiao 2026
El regidor lucense apeló a la colaboración entre ciudades para lograr dinamizar el norte de Galicia
San Xiao 2026
Discurso de Rey Varela
San Xiao 2026
Foto de familia de los galardonados junto a ambos regidores
San Xiao 2026
Corporaciones y premiados antes de bajarse el telón de la gala
San Xiao 2026
Las raciones de arroz con leche en el Jofre llevaban el logo de San Xiao grabado con láser comestible
San Xiao 2026
El arroz con leche del teatro venía con "etiqueta"
San Xiao 2026
Después de la gala, la degustación
San Xiao 2026
El brindis más ferrolano: con arroz con leche
San Xiao 2026
¿Los decanos de la restauración ferrolana habrán dado su aprobado?
San Xiao 2026
La vicerrectora del Campus y el director de Navantia Ferrol, otros de los invitados al acto
San Xiao 2026
Los premiados y las corporaciones fueron después a compartir una comida institucional
San Xiao 2026
El alcalde repitió por la tarde otra tapa de arroz con leche en el Cantón
San Xiao 2026
Guste más o guste menos, pocos dicen que no a un arroz con leche el día de San Julián
