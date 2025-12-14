Mi cuenta

Galerías

La AECC pisa la pasarela en Ferrol: las imágenes del desfile solidario de Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano

La delegación ferrolana de la Asociación Española Contra el Cáncer y la diseñadora firmaron una exitosa pasarela este sábado en la ciudad

Emilio Cortizas
Emilio Cortizas
14/12/2025 14:02
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (49)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (58)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (54)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (53)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (52)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (57)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (56)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (55)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (59)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (60)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (61)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (62)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (63)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (1)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (2)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (3)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (4)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (5)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (6)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (7)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (8)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (9)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (10)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (11)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (12)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (13)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (14)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (15)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (16)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (17)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (18)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (19)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (20)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (21)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (22)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (23)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (26)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (27)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (28)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (29)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (30)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (31)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (32)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (33)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (24)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (34)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (37)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (38)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (39)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (40)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (35)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (41)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (36)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (25)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (42)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (43)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (44)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (45)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (46)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (47)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (48)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (50)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano 
Emilio Cortizas
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano (51)
1.
Desfile de la AECC y Nuria Espasandín en el Casino Ferrolano
Emilio Cortizas

