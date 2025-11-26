Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Primeras de grupo

Las jugadoras del Baxi Ferrol se clasifican como primeras de grupo tras derrotar al Zaglebie Sosnowiec

Emilio Cortizas
Emilio Cortizas
26/11/2025 23:17
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
1.
Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas

Lo más leído

Te puede interesar

Pabellón A Malata baloncesto Baxi contra IDK Euskotren

Baxi Ferrol no pudo con el IDK Euskotren
Daniel Alexandre
Concurso de tortillas en la Esengra

Las mejores tortillas se degustaron en la ESENGRA
Emilio Cortizas
Racing VS Zamora en A Malata (2)

Racing VS Zamora: las imágenes que resumen el partido en A Malata
Jorge Meis
Vallado edificio calle María 156

Desplome en María con Sánchez Barcáiztegui: las imágenes del día después
Jorge Meis