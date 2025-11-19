Mi cuenta

Galerías

Las mejores tortillas se degustaron en la ESENGRA

Esta mañana se prepararon en la Escuela Naval de la Graña las tortillas de los participantes del concurso de Tortilla de Patata Española en Galicia 

Emilio Cortizas
Emilio Cortizas
19/11/2025 15:56
