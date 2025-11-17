Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Racing VS Zamora: las imágenes que resumen el partido en A Malata

Los verdes ganaron por 1-0 en casa en un partido marcado por la lluvia en Ferrol

Jorge Meis
Jorge Meis
17/11/2025 19:26
Racing VS Zamora en A Malata (2)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (9)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (6)
1.
Racing VS Zamora en A Malata 
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (7)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (8)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (10)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (1)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (13)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (3)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (4)
1.
Racing VS Zamora en A Malata 
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (11)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (12)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (14)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (15)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (16)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (17)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (18)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (20)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (19)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (21)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (22)
1.
Racing VS Zamora en A Malata 
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (5)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (23)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (24)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (25)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (27)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (26)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (28)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (29)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (30)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (31)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (32)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (33)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (34)
1.
Racing VS Zamora en A Malata 
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (35)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (36)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (37)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (38)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (39)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (40)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (41)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Racing VS Zamora en A Malata 
Jorge Meis
Racing VS Zamora en A Malata (42)
1.
Racing VS Zamora en A Malata
Jorge Meis

Lo más leído

Te puede interesar

Vallado edificio calle María 156

Desplome en María con Sánchez Barcáiztegui: las imágenes del día después
Jorge Meis
DSCF0710

Búscate en las imágenes de la carrera contra el cáncer en Ferrol
Daniel Alexandre
Feira de formación e educación

Gran ambiente en la Feira Formación e Educación
Emilio Cortizas
Festa dos cogomelos de As Pontes

A festa dos cogomelos de As Pontes
Emilio Cortizas