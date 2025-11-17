Galerías
Desplome en María con Sánchez Barcáiztegui: las imágenes del día después
Tres plantas del edificio ubicado en ese cruce colapsaron en la noche del domingo, obligando a desalojar a vecinos y cortar dos manzanas
1.
No hubo que lamentar daños personales, pero los vecinos de al lado están desalojados
Jorge Meis
1.
Las ventanas dejan ver el derrumbamiento
Jorge Meis
1.
Agentes de la Policía Local encintando la zona
Jorge Meis
1.
A partir de las 10.30 horas del martes comenzó el precinto
Jorge Meis
1.
Técnicos municipales desplazados en la zona
Jorge Meis
1.
Ni coches ni peatones pueden circular por los alrededores
Jorge Meis
1.
Vallas y precintos evitan la circulación
Jorge Meis
1.
No se puede bajar desde Sol ni acceder por Coruña
Jorge Meis
1.
Un agente colocando la valla en el cruce con Sol
Jorge Meis
1.
Los propietarios iban a empezar obras en enero
Jorge Meis
1.
El "makako" de Ferrol Mola ya había señalado el inmueble
Jorge Meis
1.
Personal municipal afanándose ante las miradas curiosas
Jorge Meis
1.
El edificio también tiene acceso por Sánchez Barcáiztegui, 22
Jorge Meis