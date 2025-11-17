Mi cuenta

Galerías

Desplome en María con Sánchez Barcáiztegui: las imágenes del día después

Tres plantas del edificio ubicado en ese cruce colapsaron en la noche del domingo, obligando a desalojar a vecinos y cortar dos manzanas

Jorge Meis
Jorge Meis
17/11/2025 18:37
Vallado edificio calle María 156
1.
No hubo que lamentar daños personales, pero los vecinos de al lado están desalojados
Jorge Meis
Vallado edificio calle María 156
1.
Las ventanas dejan ver el derrumbamiento 
Jorge Meis
Vallado edificio calle María 156
1.
Agentes de la Policía Local encintando la zona
Jorge Meis
Vallado edificio calle María 156
1.
A partir de las 10.30 horas del martes comenzó el precinto
Jorge Meis
Vallado edificio calle María 156
1.
Técnicos municipales desplazados en la zona
Jorge Meis
Vallado edificio calle María 156
1.
Ni coches ni peatones pueden circular por los alrededores
Jorge Meis
Vallado edificio calle María 156
1.
Vallas y precintos evitan la circulación
Jorge Meis
Vallado edificio calle María 156
1.
No se puede bajar desde Sol ni acceder por Coruña
Jorge Meis
Vallado edificio calle María 156
1.
Un agente colocando la valla en el cruce con Sol
Jorge Meis
Vallado edificio calle María 156
1.
Los propietarios iban a empezar obras en enero
Jorge Meis
Vallado edificio calle María 156
1.
El "makako" de Ferrol Mola ya había señalado el inmueble
Jorge Meis
Vallado edificio calle María 156
1.
Personal municipal afanándose ante las miradas curiosas
Jorge Meis
Vallado edificio calle María 156
1.
El edificio también tiene acceso por Sánchez Barcáiztegui, 22
Jorge Meis

